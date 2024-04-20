Вкуснейший кулич на Пасху: нежный и сочный рецепт

Выпечка произведет фурор

Праздничный кулич на Пасху является одним из самых важных блюд. У каждой хозяйки есть свой рецепт, проверенный годами, но иногда хочется чего-то нового. Предлагаем сделать выпечку особым способом, благодаря которому кулич будет невероятно нежным и сочным.

Ингредиенты

120 граммов сухофруктов

80 граммов коньяка

Тесто:

160 граммов молока теплого

30 граммов дрожжей прессованных (10 гр сухих)

50 граммов сахара

120 граммов сахара

5 яичных желтков

70 граммов сливочного масла

25 граммов подсолнечного масла

350 граммов муки

цедра 1 апельсина

соль, ваниль, щепотка шафрана

Для белковой глазури:

1 белок

примерно 200 граммов сахарной пудры

лимонный сок или лимонная кислота по вкусу

Пошаговый рецепт вкусного и сочного кулича на Пасху

1. Замачиваем на ночь сухофрукты в коньяке или роме.

2. Смешиваем 160 гр молока с 30 гр дрожжей и 50 гр сахара. Массу размешиваем до полного растворения и оставляем примерно на 10 минут.

3. 120 гр сахара, 5 желтков, 70 гр сливочного масла, 25 гр подсолнечного смешиваем друг с другом. Добавляем ванильный сахар и цедру апельсина, перемешиваем. Вливаем дрожжевую смесь, перемешиваем. И добавляем муку – снова делаем все полностью однородным.

4. Накрываем тесто полотенцем и даем настояться при комнатной температуре в течение пары часов.

5. Присыпаем сухофрукты мукой и смешиваем с мукой.

6. Распределяем тесто по формам, накрываем пленкой и оставляем на 1,5 часа в теплом месте.

7. Выпекаем в духовке при 180 градусах примерно 30-50 минут.

8. Глазурь делаем, смешивая белки с сахарной пудрой. В конце можно добавить лимонный сок.

9. На остывшие куличи выливаем глазурь, украшаем по желанию.