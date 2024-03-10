УЗИ показало наличие расщелины. Что делать?

Причины отклонения могут быть разнообразными, включая генетические факторы

Во время ультразвукового исследования (УЗИ), проводимого на ранних сроках беременности, будущие родители могут столкнуться с новостью, что у их малыша обнаружена расщелина губы и неба. Эта информация может вызвать беспокойство и множество вопросов. Что это значит? Почему это произошло? И что теперь делать? Отвечает доктор медицинских наук, челюстно-лицевой, пластический хирург и отохирург, врач высшей категории, руководитель Института Г.В. Гончакова Гончаков Геннадий Васильевич.

Расщелина губы и неба являются одними из наиболее часто встречающихся врожденных аномалий развития, возникающих на ранних этапах беременности. Важно понимать, что это состояние – результат нарушения процессов нормального формирования лицевых структур малыша. Как правило, с 5-й по 12-ю неделю беременности происходит формирование лица и неба плода. Лицевые отростки и небные отростки должны срастаться, формируя кончик носа, верхнюю губу, твердое и мягкое небо. Если в этот критический период процесс срастания нарушается, формируется расщелина.

Причины развития расщелины могут быть разнообразными, включая генетические факторы, воздействие неблагоприятной внешней среды, прием некоторых медикаментов во время беременности, а также курение или употребление алкоголя матерью.

Что делать, если обнаружена расщелина губы и неба? Прежде всего, важно сохранять спокойствие и доверять профессионалам. Современная медицина имеет широкие возможности для коррекции этого состояния. План лечения обычно составляется индивидуально и может включать хирургическую коррекцию расщелины губы и неба, ортодонтическое лечение и, при необходимости, логопедическую коррекцию. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы обеспечить ребенку наилучшие условия для развития и адаптации.

Хирургическая коррекция расщелины губы обычно проводится в возрасте от 1 месяца, а коррекция расщелины неба – от 6 до 14 месяцев. Точное время зависит от индивидуальных особенностей развития ребенка, его готовности к операции и характера расщелины.

Важно поддерживать тесное взаимодействие с врачами – челюстно-лицевыми, пластическими хирургами и отохирургами, которые будут вести вашего ребенка. Также необходимо регулярное наблюдение у педиатра и других специалистов в зависимости от потребностей вашего малыша.

Обнаружение расщелины губы и неба на ранних стадиях беременности позволяет родителям подготовиться к появлению малыша, а также заранее обсудить план лечения с врачами. Это создает благоприятные условия для эффективной коррекции и помогает обеспечить ребенку полноценное будущее.

Помните, что при правильном и своевременном лечении дети с расщелиной губы и неба могут вести полноценный образ жизни, успешно развиваться и достигать своих целей.