Курица терияки: рецепт простого блюда азиатской кухни

Курица терияки: рецепт простого блюда азиатской кухни
Фото: www.unsplash.com
Гости и домочадцы пальчики оближут

Для того чтобы порадовать домашних необычным блюдом, российские хозяйки готовы на любые эксперименты. Отлично зарекомендовали себя блюда из кухонь других стран. Такие угощения внесут разнообразие в домашнее меню и точно порадуют даже самых взыскательных гурманов. Например, аппетитное азиатское блюдо – курица терияки готовится очень быстро, а его вкус выше всяких похвал.

Ингредиенты


Лучше всего для этого блюда подойдут куриные бедра. Для соуса можно взять готовую смесь терияки или приготовить ее из соевого соуса и сахарного песка. На гарнир подойдет рис или любимые овощи.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно хорошенько помыть и обсушить курочку. Бедра можно готовить целиком, если есть желание использовать куриную грудку, ее лучше нарезать на небольшие кусочки – так мясо будет более сочным.

Лучше всего дать птице немного промариноваться – заливаем курицу соусом и даем с полчаса отдохнуть. Если соуса терияки нет, его можно сделать, соединив один стакан соевого соуса и полстакана сахара. Эту смесь нужно немного нагреть на огне до однородного состояния.

После того, как курочка промаринуется, отправляем ее на сковороду и жарим до готовности. На выходе получается очень аппетитное и нежное блюдо с необычным азиатским вкусом.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного восточного десерта из трех ингредиентов.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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