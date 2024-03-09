Слоеный куриный салат: запирайте двери от толпы гостей

Слоеный куриный салат: запирайте двери от толпы гостей
Фото: кадр из youtube
Слишком вкусно и просто, годится и на праздничный стол, и на будничный ужин

Давным-давно в кулинарных традициях появились салаты. С тех пор их изобретено великое множество, в разном сочетании продуктов, овощные и мясные, фруктовые и острые – на любой вкус и кошелек. Наверное, найти того, у кого нет любимого салата, невозможно – их слишком много придумано.

Безусловно, найдутся поклонники и у слоеного салата с курицей. Если правильно приготовить его, то придется запирать дверь, чтобы на запах не подтянулись соседи и гости.

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт
  • Копченая куриная грудка  – 450 г
  • Свежий огурец – 3 шт
  • Куриное яйцо – 3 шт
  • Консервированная кукуруза – одна средних размеров банка
  • Твердый сыр – 130 г
  • Майонез – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Отварить и остудить картошку. Очистить и нарезать кубиками.
2. Мелко накрошить копченую куриную грудку.
3. Крупно натереть огурцы, слить с них жидкость.
4. Отварить и остудить яйца. Натереть так же крупно.
5. Достать кулинарное кольцо.
6. Слоями выложить картофель, курицу, огурцы и яйца.
7. Каждый уровень салата прослаивать майонезом, немного прижать и посолить.
8. На слой яиц высыпать консервированную кукурузу.
9. Закрыть кольцо пленкой и убрать на полчаса в холодильник. Не помешает после того, как достанете, сделать украшения из зелени или кусочков огурцов.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом восхитительного салата из свеклы, простого, но невероятно вкусного.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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