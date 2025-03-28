Двух знаков зодиака ждет судьбоносная встреча в апреле – кому повезет

Фортуна готова улыбнуться счастливчикам

Апрель принесет не только тепло и солнце, но и важные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Судьба готовит неожиданную встречу, которая может стать началом крепких отношений или даже красивой любовной истории.

Близнецы

Для Близнецов наступает период, когда чувства обостряются, а сердце становится открытым для нового. В первой половине месяца возможна встреча с человеком, который будет не только интересен, но и удивительно созвучен по духу. Главное – не закрываться, но и не торопить события.

Козерог

У Козерогов судьбоносная встреча может произойти в совершенно обычной обстановке – в магазине, кафе или даже в пробке. Скорее всего, речь пойдет о знакомстве, которое начнется с дружбы, но быстро перерастет во что-то большее. Не игнорируйте знаки внимания от незнакомых людей.