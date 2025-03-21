Названы самые "болтливые" знаки зодиака – не доверяйте им свои секреты

Некоторые не умеют держать язык за зубами

Если вы хотите сохранить тайну, то лучше не рассказывать о ней Близнецам и Стрельцам. Эти знаки могут не нарочно, но очень быстро разнести любую информацию.

Близнецы

Близнецы просто не умеют молчать. Они живут общением и обожают делиться новостями. Даже если пообещают держать рот на замке, случайно могут проговориться, потому что для них нет ничего интереснее свежей сплетни.

Стрельцы

Стрельцы тоже не отличаются сдержанностью. Они часто рассказывают чужие секреты не из злого умысла, а потому, что информация просто не держится у них за зубами. К тому же, они редко задумываются о последствиях своих слов.

Этим знакам можно доверять во многом, но точно не в вопросах, требующих тишины. Так что если у вас есть тайна, лучше держите ее при себе.