Кого в марте ждет переезд: два знака зодиака резко изменят жизнь

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Март 2025 года принесет кардинальные перемены двум знакам зодиака. Звезды обещают им смену обстановки, новый дом или даже переезд в другой город.
Для Раков наступает время обновлений. Возможен переезд в более просторное жилье или смена места работы, требующая изменения адреса. Некоторым представителям знака предстоит переехать к партнеру или принять судьбоносное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Главное – не бояться перемен, ведь они откроют перед Раками новые возможности.
Козероги в марте могут сменить не только жилье, но и образ жизни. Их ждет выгодное предложение, связанное с работой или бизнесом, требующее переезда. Для кого-то это станет возможностью расширить горизонты, а для других – шагом к исполнению давней мечты.
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