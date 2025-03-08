Кого в марте ждет переезд: два знака зодиака резко изменят жизнь

Сменить обстановку всегда полезно

Март 2025 года принесет кардинальные перемены двум знакам зодиака. Звезды обещают им смену обстановки, новый дом или даже переезд в другой город.

Рак

Для Раков наступает время обновлений. Возможен переезд в более просторное жилье или смена места работы, требующая изменения адреса. Некоторым представителям знака предстоит переехать к партнеру или принять судьбоносное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Главное – не бояться перемен, ведь они откроют перед Раками новые возможности.

Козерог

Козероги в марте могут сменить не только жилье, но и образ жизни. Их ждет выгодное предложение, связанное с работой или бизнесом, требующее переезда. Для кого-то это станет возможностью расширить горизонты, а для других – шагом к исполнению давней мечты.