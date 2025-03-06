летут интриги: двум знакам зодиака нужно быть осторожнее с коллегами до конца марта

За их спиной могут плести заговор

Рабочая атмосфера может быть обманчиво спокойной, но звезды предупреждают: во второй половине марта некоторым представителям зодиака стоит внимательно присмотреться к коллегам. Не исключено, что за дружескими улыбками скрываются зависть и коварные замыслы.

Близнецы

Близнецы славятся своей коммуникабельностью, но сейчас именно эта черта может сыграть против них. Будьте осторожны с тем, что говорите на работе: лишние откровения могут обернуться слухами и сплетнями. Особенно опасно делиться планами на будущее – их могут перехватить и использовать против вас.

Козерог

Козероги привыкли добиваться своего, но в этот период конкуренты могут попытаться вставить им палки в колеса. Следите за документами и не позволяйте коллегам перекладывать на вас чужие обязанности. Сейчас важно держаться подальше от офисных интриг и сосредоточиться на своей работе.