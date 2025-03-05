Двум знакам зодиака нужно срочно помириться со старым другом: успейте до конца марта

Астрологи рассказали, кому нужно наладить отношения

Весна – время обновления, и для двух знаков зодиака этот период станет возможностью восстановить важные отношения. Судьба намекает, что старый друг или близкий человек ждет первого шага, а обиды, которые казались серьезными, уже давно потеряли смысл. Рак и Весы – именно им стоит задуматься о примирении.

Рак

Раки могут случайно столкнуться с человеком из прошлого, и это станет сигналом: пора наладить связь.

Весы

Весам же нужно перестать ждать извинений и сделать первый шаг самим – искренний разговор поможет вернуть в жизнь ценного друга.

Звезды советуют не откладывать – лучше всего поговорить до конца марта. Это поможет избавиться от груза прошлого и восстановить доверие.