Астролог назвала главные опасности марта для всех знаков зодиака

Астролог назвала главные опасности марта для всех знаков зодиака
Фото: freepik.com
Особенно нужно быть осторожными в пять дат следующего месяца

Китайский астролог Маргарита Богатова сделала прогноз для всех знаков зодиака на март 2025 года. По ее словам, месяц будет непростым и сулить некоторым представителям зодиакального круга опасности.

Специалист говорит, что в марте многие желания людей могут исполниться, но только в том случае, если они буду разумны. Планировать различные поездки или путешествия в этот период не стоит. Также не нужно конфликтовать. А если ссоры избежать не вышло, то следует как можно быстрее отступить и уступить.

Самыми плохими днями, по прогнозу, будут 9, 18 и 27 число – на эти даты лучше не назначать важные встречи и дела. Также не стоит забывать про 29 марта – день Солнечного затмения. Он считается непростым с энергетической точки зрения и считается недобрым явлением, поэтому лучше всего его провести дома. 

Еще 15 марта состоится Лунное затмение – людям нужно быть особенно осторожными из-за бушующих эмоций. Особенно чувствительные могут стать агрессивными, несговорчивыми. Еще в этом месяце ожидается период ретроградного Меркурия, но в китайской астрологии ему особого значения не придают.

Источник: Пятый канал

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