Астролог дала важный совет всем знакам зодиака на 18 и 19 января

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В эти выходные всем знакам зодиака следует держаться подальше от соблазнов и излишеств. Такой совет дала астролог Руслана Краснова.
По ее прогнозу, 18 и 19 января всем представителям зодиакального круга следует полагаться на свою интуицию, к которой нужно прислушиваться. И если внутренний голос будет советовать остаться дома и не ходить никуда – лучше так и сделать. Особенно это предупреждение касается людей, родившихся под знаком Девы.
Специалист советует не витать в облаках, а сохранять голову трезвой. В воскресенье жизнь может подбросить массу соблазнов, но не стоит впадать в искушение – это может обернуться плохими последствиями. Если человек съесть что-то лишнее или оформит новый кредит, ничего положительного из этого не выйдет.
Особенно насыщенными выходные окажутся для Весов. У них появится шанс встретить свою любовь, однако крайне важно при этом не потерять голову и не втянуться в какую-то финансовую авантюру.
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