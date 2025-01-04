Удача сбежит из дома: что нельзя делать в январе

Удача сбежит из дома: что нельзя делать в январе
Картинка: сгенерировано ИИ
Первый месяц года очень важен с точки зрения правильной энергетики

В январе, который открывает начало нового года, важно уделить внимание сохранению правильной энергетики в доме. Считается, что некоторые действия могут отпугнуть удачу и помешать привлечению благополучия в жизнь. Эксперты в области энергетики рекомендуют избегать определенных ошибок, чтобы год начался с позитива.

Во-первых, нельзя оставлять дом в беспорядке. Старые вещи, ненужный хлам и пыль создают негативную энергию, которая мешает приходу удачи. Новый год стоит начать с генеральной уборки и избавления от всего лишнего.

Во-вторых, избегайте конфликтов и ссор. Энергетика первых дней января закладывает основу на весь год, поэтому важно сохранять спокойствие и гармонию в отношениях с близкими.

Также считается, что лучше не давать крупные суммы в долг, особенно в первые недели месяца. Это может символически "увести" финансовую удачу из вашего дома.

Соблюдая эти рекомендации, можно сохранить удачу и начать год с правильным настроем.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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