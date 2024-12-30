Как привлечь богатство и любовь: три простых ритуала

Как привлечь богатство и любовь: три простых ритуала
Картинка: сгенерировано ИИ
На новогодних выходных волшебная энергия разлита в пространстве

В новогодние праздники, когда пространство наполнено особенной энергией, многие стремятся привлечь в свою жизнь богатство и любовь. Попробуйте три необычных ритуала, которые могут помочь создать атмосферу для достижения желаемого в новом году.

Первый ритуал

Денежный талисман с корицей. Возьмите монету или купюру и насыпьте на нее немного корицы, представляя, как денежная энергия входит в ваш дом. Затем положите эту монету в кошелек или сумку и носите с собой в качестве символа финансового успеха.

Второй ритуал

Обряд связан с привлечением любви через красный цвет. На новогодние праздники постелите скатерть или поставьте декор в красных тонах – считается, что этот цвет усиливает энергию страсти и романтики. Можете также использовать красные свечи, которые усиливают действие ритуала, особенно если вы сконцентрируетесь на поиске любовного приключения.

Третий ритуал

Заветное желание под звон колокольчика. Напишите на бумаге свое желание на предстоящий год и возьмите маленький колокольчик. Позвоните в него трижды, представляя, как ваше желание исполняется. После этого положите записку в укромное место.

В период праздников такие действия усиливают положительные вибрации и привлекают счастье в жизнь.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска

Военные не понимают, зачем их бросили на убой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей