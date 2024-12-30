Как привлечь богатство и любовь: три простых ритуала

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В новогодние праздники, когда пространство наполнено особенной энергией, многие стремятся привлечь в свою жизнь богатство и любовь. Попробуйте три необычных ритуала, которые могут помочь создать атмосферу для достижения желаемого в новом году.
Денежный талисман с корицей. Возьмите монету или купюру и насыпьте на нее немного корицы, представляя, как денежная энергия входит в ваш дом. Затем положите эту монету в кошелек или сумку и носите с собой в качестве символа финансового успеха.
Обряд связан с привлечением любви через красный цвет. На новогодние праздники постелите скатерть или поставьте декор в красных тонах – считается, что этот цвет усиливает энергию страсти и романтики. Можете также использовать красные свечи, которые усиливают действие ритуала, особенно если вы сконцентрируетесь на поиске любовного приключения.
Заветное желание под звон колокольчика. Напишите на бумаге свое желание на предстоящий год и возьмите маленький колокольчик. Позвоните в него трижды, представляя, как ваше желание исполняется. После этого положите записку в укромное место.
В период праздников такие действия усиливают положительные вибрации и привлекают счастье в жизнь.
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