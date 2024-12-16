Как украсить новогодний стол в год Змеи 2025

Особенно красиво будет смотреться деревянная посуда

Новогодний стол является одним из самых важных атрибутов праздника. Помимо вкусных блюд его можно украсить различным декором, который поможет поднять настроение и зарядиться атмосферой радости и веселья. Однако знак 2025-го года, Деревянная Змея, может быть крайне требователен в этом вопросе.

Как нельзя украшать новогодний стол в 2025 году

Под запретом слишком яркие цвета. Например, красный или оранжевый. Все дело в том, что Змею они невероятно раздражают, а это может навлечь на вас неблагоприятные события в течение всего года.

Как нужно украсить новогодний стол в 2025 году

Цветовую гамму декораций лучше выбирать более приглушенную. Это может быть темно-зеленый, белый, серый, бежевый, коричневый, золото и бронза. Лучше всего в таких цветах смотрятся салфетки и посуда.

Если тарелки для блюд окажутся деревянными – это самый лучший вариант. К примеру, можно поставить такие салатницу и менажницу.

Из декора хорошо смотреться на столе будут свечи, деревянные аксессуары, а также хвойные ветки, украшенные маленькими шарами. Как указывает женский журнал "Клео.ру", можно украсить стол сушеными апельсинами и корицей, которые также принесут аромат праздника. Идеальным фоном для такой сервировки станет льняная скатерть или натуральная столешница.