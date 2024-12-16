Как украсить новогодний стол в год Змеи 2025

Как украсить новогодний стол в год Змеи 2025
Фото: unsplash.com
Особенно красиво будет смотреться деревянная посуда

Новогодний стол является одним из самых важных атрибутов праздника. Помимо вкусных блюд его можно украсить различным декором, который поможет поднять настроение и зарядиться атмосферой радости и веселья. Однако знак 2025-го года, Деревянная Змея, может быть крайне требователен в этом вопросе.

Как нельзя украшать новогодний стол в 2025 году

Под запретом слишком яркие цвета. Например, красный или оранжевый. Все дело в том, что Змею они невероятно раздражают, а это может навлечь на вас неблагоприятные события в течение всего года.

Как нужно украсить новогодний стол в 2025 году

Цветовую гамму декораций лучше выбирать более приглушенную. Это может быть темно-зеленый, белый, серый, бежевый, коричневый, золото и бронза. Лучше всего в таких цветах смотрятся салфетки и посуда.

Если тарелки для блюд окажутся деревянными – это самый лучший вариант. К примеру, можно поставить такие салатницу и менажницу. 

Из декора хорошо смотреться на столе будут свечи, деревянные аксессуары, а также хвойные ветки, украшенные маленькими шарами. Как указывает женский журнал "Клео.ру", можно украсить стол сушеными апельсинами и корицей, которые также принесут аромат праздника. Идеальным фоном для такой сервировки станет льняная скатерть или натуральная столешница.

Источник: Утро.ру

В Раде пришли в бешенство из-за слов Госдепа об украинцах

Американцы четко идут к своей цели

Украина взмолилась о помощи после массированного удара России

Страна не может справиться с критической ситуацией своими силами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей