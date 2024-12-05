Цвет богатства: в чем нужно встречать Новый год 2025

Как встретишь праздник - так и проведешь последующие 12 месяцев

Самым главным цветом в новогодних образах станет зеленый, поскольку символом приходящего 2025 годя является Змея. Он поможет привлечь к себе благополучие, а также поможет стать более богатым. Об этом рассказала экстрасенс Кажетта Ахметжанова.

Подобрать себе наряд коричневого цвета можно, если в жизни не хватает стабильности, уверенности и опоры. Особенно он подойдет тем, кто хочет провести будущий год спокойно и без лишнего негатива. Привлечь это можно будет даже если подобрать деревянные аксессуары, либо декор на праздничном столе.

Золото также является цветом, позволяющим привлечь достаток и финансовую удачу на 2025 год. Но лучше использовать его в качестве дополнения к образу, а не основного оттенка.

Синий символизирует мудрость, силу и благосостояние, поэтому если они являются вашей целью, подберите наряд в такой цветовой гамме. А белый поможет привлечь к себе настоящую любовь.

Самыми неблагоприятными цветами для встречи Нового года станут черный, ярко-красный, серый, кислотный и неоновые оттенки.