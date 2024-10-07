Мечты сбываются или Пошаговая инструкция к заветной цели

"Вот жить бы на берегу океана в красивом доме с любимым человеком и..."

Вы любите мечтать? А хотите получать все именно так, как загадываете? Давайте рассмотрим распространенные ошибки при составлении карты желаний и поговорим о том, как же правильно загадывать желания.

Желание должно быть исключительно вашим, истинным, никем не надуманным, адекватным и экологичным. Если вы влюбились в мужа соседки, то не стоит его загадывать себе, это не экологично. Если вы хотите повысить свой уровень финансов сразу в 10 раз, ваша психика может этого не выдержать; поэтому, загадывая увеличение дохода Х2 или Х3 и двигаясь небольшими шагами к этой цели, ваши шансы в разы увеличиваются.

Итак, с чего же начать подготовку карты желаний.

Новые обои клеить на старые не имеет смысла, для этого нужно подготовить почву. Предлагаем максимально с кайфом пройтись по всем комнатам и щедро избавиться от всего, что вам уже не нравится, устарело, имеет не ту энергетику. Утилизируйте разбитую и поврежденную посуду, разные крема, которыми вы давно не пользуетесь. Не жалейте! Позвольте себе освободить пространство для нового. Не забудьте о телефонных контактах, документах, переписках. И в заключение очищающего ритуала позаботьтесь о своем ментальном и физическом здоровье. Зажгите одну или несколько свечек, сядьте за стол, возьмите листок бумаги и ручку; напишите все те страхи, которые поднимаются в вас, когда вы позволяете себе думать о своем желании. Выпишите их, а затем, перечеркнув и написав "это всего лишь мои страхи", порвите или сожгите. Эта простая практика поможет очистить свой мозг от мусора. Затем, приняв ванну или душ с солью, вы можете приступать к составлению карты желаний.

Как многие из вас уже знают, в волшебном деле самое важное – это наше состояние. Поэтому создайте себе в буквальном смысле магическую атмосферу. Можно зажечь благовония, поставить на стол цветы, чашечку любимого чая или любого другого любимого напитка (но ни в коем случае алкогольного), положить красивые камни или украшения перед собой, включить приятную музыку, которая вас вдохновляет. Во время составления карты желаний пространство вокруг должно заряжать и напитывать любовью. Можно также несколько минут помедитировать.

Когда вы уже подготовились, начните с продумывания желаний на каждую из сфер жизни (я, мои финансы, обучения, семья и недвижимость, хобби и творческие проекты, здоровье, партнер и личная жизнь, бизнес, путешествия, карьера, друзья, духовность).



Пишите желания в настоящем времени, как будто они уже исполнились. Например, "я живу в загородном красивом доме 240 кв.м и наслаждаюсь каждый день прекрасным видом моего ландшафтного участка, завтракая на террасе". Обязательно добавьте эмоций и чувств в вашу мечту. Опишите максимально подробно каждую из деталей.

Желательно добавить дату или хотя бы приблизительно обозначить срок, в который вы себе представляете исполнение своей мечты. Иначе это может растянуться на года или всю жизнь.

Избегайте частиц "не" и перефразируйте их в позитивное выражение. Например, "я не хочу болеть" – это неправильно сформулированное желание. Мозг не может воспринимать частицу "не" и будет считывать это, как "я хочу болеть". Напишите: "я хочу быть здоровой", а "я не хочу остаться один" замените лучше на "я хочу жить с любимым и любящим партнером".

При заполнении карты желаний вы можете использовать картинки и фотографии, вырезки из журналов. Дайте волю своей фантазии, включите детскую кайфовую энергию, порисуйте карандашами или фломастерами, добавьте блесток, цветочков и всего, что откликается вам. Единственное, что не рекомендуется добавлять в вашу карту – это агрессивные, неэкологичные изображения и элементы темной магии. Пусть желания напитываются энергией добра, света и тепла.

Когда вы будете готовы, предлагаем убрать карту в место, где ее сможете видеть только вы. Берегите, лелейте эту энергию и не расплескивайте попросту. Не рекомендуется также ни с кем ею делиться, ведь это ваше сокровенное. Не каждый человек сможет оценить эти желания. Пусть только положительная энергия подпитывает вашу цель. И когда ее достигнете, тогда и поделитесь с другими, если захотите.

Есть еще один очень важный момент! После создания карты желаний осуществите запускающее действие. Маленькая хитрость: одно из желаний должно быть достаточно легко исполнимым. Например, пойти в дорогой ресторан и попить кофе или купить новую одежду для спорта. И вот именно это желание вы и реализуете в первые 72 часа, запуская весь процесс исполнения своих желаний.

Как часто нужно обновлять карту желаний? Это нужно делать интуитивно. Это может быть раз в год или в два года. А может быть каждые полгода. Вы почувствуете сами, что есть новая энергия на то, чтобы прописать новые цели. Также нужно помнить, что некоторые желания, осуществить которые тяжелее, приходится вносить в карту желаний не единожды. Но важно никогда не сдаваться и идти до победного.

Отработавшую карту можно либо сжечь, либо порвать на кусочки, предварительно поблагодарив за все, что она подарила.

Пусть опыт составления карты желаний будет для вас волшебным, а все ваши желания сбываются самым экологичным и наилучшим для вас образом! Помните, если что-то пока не сбылось, возможно вас ждет нечто лучшее и большее. Будьте доверчивее ко Вселенной.