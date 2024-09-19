Ссоры и болезни: каким знакам зодиака осень сулит большие проблемы

Ссоры и болезни: каким знакам зодиака осень сулит большие проблемы
Фото: www.unsplash.com
Фортуна улыбнется далеко не всем

Астрологи предупреждают, что осень 2024 года может стать сложным периодом для некоторых знаков зодиака. В этот сезон представители трех знаков столкнутся с серьезными трудностями, начиная от ссор с близкими и заканчивая проблемами со здоровьем.

Тельцы

Энергия этого знака может иссякнуть к середине осени, что приведет к эмоциональному выгоранию. Они могут стать более раздражительными, что повлечет конфликты с окружающими. Особое внимание стоит уделить здоровью – переутомление и стрессы могут сказаться на общем самочувствии.

Девы

Для них осень может принести разногласия в отношениях. Девы, склонные к резким решениям, рискуют разрушить важные связи. Кроме того, астрологи советуют обратить внимание на хронические заболевания.

Рыбы

Представители этого знака рискуют погрузиться в череду недопониманий на работе и дома. Ссоры с коллегами и близкими могут подорвать их эмоциональное состояние, что негативно скажется на здоровье.

Для этих знаков осень может стать настоящим испытанием, требующим терпения.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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