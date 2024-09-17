Обидят и глазом не моргнут: названы самые грубые знаки зодиака

С некоторыми лучше не ссориться

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых могут обидеть собеседника, даже не заметив этого. Их прямолинейность и резкость порой шокируют окружающих.



На первом месте – Овен. Этот знак отличается вспыльчивым характером и импульсивностью. Овны не боятся говорить правду в лицо и часто делают это слишком грубо. Однако их грубость редко бывает намеренной – чаще это следствие их эмоциональности и искренности.

Второй грубый знак – Скорпион. Скорпионы известны своей саркастичностью и жесткостью. Они могут вонзить словесную "стрелу" в самое сердце, даже если это не было их целью. Часто их фразы звучат слишком резко, потому что Скорпионы не терпят лицемерия и лжи, предпочитая прямоту.

Третье место занимает Козерог. Представители этого знака отличаются хладнокровием и прагматичностью. Они могут быть слишком прямолинейными и не всегда обращают внимание на эмоции собеседника. Козероги предпочитают говорить по делу, не обращая внимания на то, как их слова воспринимаются другими.