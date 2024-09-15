Названы знаки зодиака, которые путешествуют больше всех

Особенно отличились три представителя зодиакального круга

Чаще всего путешествуют люди, родившиеся под знаками Рака, Близнецов и Львов. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса путешествий.

При этом меньше всего в поездки отправляются Стрельцы и Скорпионы – они заняли 12 и 11 места в рейтинге соответственно. Редко в поездках можно встретить также Козерогов и Рыб, а вот представители Тельцов и Водолеев путешествуют довольно часто, попав в рейтинг топ-5.

Представители остальных знаков, Девы, Овны и Рыбы, считаются путешественниками среднего уровня.

Самыми популярными направлениями поездок для знаков зодиака стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут южные города – Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Среди стран путешественники чаще выбирают Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.