Названы знаки зодиака, которые путешествуют больше всех

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Чаще всего путешествуют люди, родившиеся под знаками Рака, Близнецов и Львов. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса путешествий.
При этом меньше всего в поездки отправляются Стрельцы и Скорпионы – они заняли 12 и 11 места в рейтинге соответственно. Редко в поездках можно встретить также Козерогов и Рыб, а вот представители Тельцов и Водолеев путешествуют довольно часто, попав в рейтинг топ-5.
Представители остальных знаков, Девы, Овны и Рыбы, считаются путешественниками среднего уровня.
Самыми популярными направлениями поездок для знаков зодиака стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут южные города – Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Среди стран путешественники чаще выбирают Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.
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