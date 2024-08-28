Что запрещено делать в парад планет 28 августа 2024 года

Событие сулит серьезные изменения

В конце августа, 28-го числа, астрономы и астрологи ожидают редкое небесное событие – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся в порядке возрастания в секторе около 90 градусов от Солнца. Таролог Галина Янко рассказала, чем это может обернуться для людей на Земле.

В астрологии утверждают, что парад планет приносит всем либо невероятную удачу, либо оборачивается огромной катастрофой. В любом случае считается, что это время для перемен, когда звезды будут помогать достичь поставленных целей.

Не исключено, что вместе с этим могут появиться трудности в коммуникации с другими людьми. Разговоры будут более напряженными, а споров станет еще больше.

Что нельзя делать в парад планет 28 августа

Не стоит идти на риск,

Провоцировать конфликты,

Игнорировать проблемы со здоровьем.

При этом в этот день можно будет завести новые знакомства, найти хороших друзей и заработать больше денег, поскольку этому будут способствовать положение Марса и Венеры.