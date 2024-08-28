Что запрещено делать в парад планет 28 августа 2024 года

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В конце августа, 28-го числа, астрономы и астрологи ожидают редкое небесное событие – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся в порядке возрастания в секторе около 90 градусов от Солнца. Таролог Галина Янко рассказала, чем это может обернуться для людей на Земле.
В астрологии утверждают, что парад планет приносит всем либо невероятную удачу, либо оборачивается огромной катастрофой. В любом случае считается, что это время для перемен, когда звезды будут помогать достичь поставленных целей.
Не исключено, что вместе с этим могут появиться трудности в коммуникации с другими людьми. Разговоры будут более напряженными, а споров станет еще больше.
При этом в этот день можно будет завести новые знакомства, найти хороших друзей и заработать больше денег, поскольку этому будут способствовать положение Марса и Венеры.
Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше