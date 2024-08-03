На Землю обрушилась новая магнитная буря

Метеозависимым приготовится: на Россию обрушилась новая магнитная буря
Фото: unsplash.com
Она продлится почти все выходные

Вечером 3 августа люди, которые страдают от метеозависимости, могут начать испытывать недомогание. На Землю обрушится магнитная буря с мощностью по классу G2, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Явления, которые наблюдались на неделе, были значительно меньшей силы.

Сейчас вспышки на Солнце подбираются к самому мощному классу X. Ожидается, что на Земле последствия будут ощущаться, как миниму до полудня воскресенья, 4 августа. 

"Ну а в начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние", – обрадовал Леус.

Источник: Telegram

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