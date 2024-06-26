Глоба предрекла черную полосу четырем знакам зодиака

Глоба предрекла черную полосу четырем знакам зодиака
Тамара Глоба. Кадр: YouTube.com
Нужно морально готовиться к трудностям

Астролог Тамара Глоба утверждает, что предстоящие несколько дней окажутся довольно тяжелыми для четырех представителей зодиакального круга. Это Овен, Лев, Скорпион и Водолей. Люди, родившиеся под этими знаками, должны готовиться к наступлению черной полосы.

Овнов астролог предупреждает о риске столкнуться с обманщиками и мошенничеством. Нужно очень внимательно относиться к новым знакомым, не доверять людям, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Лучше сосредоточиться на семейных делах и родственниках, а также избегать алкоголя.

Львов могут ждать неудачи в финансовых делах. Лучше постараться копить средства, а не тратить, поскольку в будущем есть высокая вероятность возникновения непредвиденных трудностей. 

Скорпионам предстоит столкнуться с тяжелыми эмоциональными потрясениями. В ближайшие дни представители этого знака будут особенно чувствительны к критике от окружающих. 

Водолеям Глоба предсказала сложности в деловой сфере. Однако если получится сосредоточиться и вовремя схватить удачу за хвост, то неприятностей удастся избежать.

Источник: 7 дней
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