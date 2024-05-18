Названы неблагоприятные дни для стрижки в июне

Названы неблагоприятные дни для стрижки в июне
Фото: freepik.com
Если нарушить рекомендации, то можно заработать проблемы со здоровьем

В июне ожидается много дней, в которые, согласно лунному календарю, делать стрижки не стоит. Самым лучшим периодом для похода к парикмахеру будет середина месяца, а остальные не окажутся удачными. 

Стрижку не нужно делать 1,2 и 5 июня. Не нужно заниматься кходовыми процедурами для волос и 6 числа, поскольку в этот день ожидается Новолуние. Воскресенье 9 июня тоже будет неблагоприятным для изменения прически. 

В период с 13 по 14 июня следует воздержаться от походов в салоны красоты, 21 июня избавляться от старых волос тоже не стоит. Последние два дня месяца также считаются неблагоприятными для этих целей.

Считается, что в эти даты следует избегать стрижек, чтобы навредить своему энергетическому уровню. Это может привести не только к плохому росту волос, но и к проблемам со здоровьем.

Самыми лучшими днями для того, чтобы отстричь старое, будут 5 и 27 июня – это может дополнительно способствовать денежному успеху. Стрижка 20 июня преумножит все хорошее в жизни, поскольку выпадает на 14 день лунного цикла.

Источник: Утро.ру

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