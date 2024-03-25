Названы самые хитрые знаки зодиака

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Редкий человек не согласится с тем, что знак зодиака, полученный по дате рождения, оказывает определенное влияние на характерные особенности личности. Например, эксперты по звездам выделяют несколько знаков, которые считаются самыми хитрыми.
Скорпионы отличаются скрытной натурой. Представители этого зодиакального круга часто бывают молчаливыми и редко раскрывают перед окружающими все карты. Такая избирательность в предоставлении информации помогает им создавать нужное впечатление у окружающих с тем, чтобы добиться собственных целей.
Одно только название зодиакального созвездия говорит о том, что Близнецам присуща двойственность. Это очень хитрый знак зодиака, который прекрасно умеет манипулировать окружающими и всегда добивается того, что хочет.
У Рыб очень развита эмпатия, они прекрасно считывают эмоции людей, что позволяет управлять окружающими и добиваться своих целей. Рыбы – один из самых хитрых знаков зодиака, они никогда не упускают собственную выгоду.
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