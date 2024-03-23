Каким знакам зодиака лучше не давать в долг

Каким знакам зодиака лучше не давать в долг
www.unsplash.com
С некоторыми не оберешься проблем

Поддержать финансово близкого человека – норма для добропорядочного россиянина. Многие спокойно дают в долг, когда это требуется. Однако некоторым благодетелям в итоге приходится сталкиваться с не самой приятной ситуацией. Обезопасить себя поможет гороскоп. Оказалось, что некоторым знакам зодиака лучше не давать долг.

Дева

Девы иногда бывают крайне легкомысленными и легко могут забыть о том, что воспользовались чужими деньгами. В результате человеку придется много раз напоминать о своей помощи, что весьма неприятно.

Лев

Львы – лидеры по жизни, наиболее яркие представители этого зодиакального круга считают, что им все должны. Лев и вовсе может посчитать, что людям следует испытывать радость от того, что им позволили помочь такому хорошему человеку.

Весы

Весы всегда сконцентрированы на своих проблемах. Они не станут серьезно переживать из-за того, что не могут вернуть деньги. При решении насущных задач этот вопрос будет стоять на самом последнем месте.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей