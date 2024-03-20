Трем знакам зодиака пообещали успех в конце марта

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Звезды подсказывают, что представители трех зодиакальных домов к концу первого весеннего месяца окажутся в числе баловней вселенной.
Овнам будет везти в финансовой сфере. Возможно, от работодателя поступит интересное предложение или найдется новый источник дохода. Самое главное – не терять время и успеть схватить удачу за хвост.
Девам звезды обещают приятные перемены в личной жизни. Возможно, ваши отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень. Или же на жизненном пути наконец-то повстречается подходящий партнер.
Водолеи почувствуют, что черная полоса сменяется на белую. Представителям этого зодиакального круга будет везти во всех сферах жизни. Они могут рассчитывать на приятные подарки, неожиданные финансовые поступления и проявление нежности со стороны близких людей.
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