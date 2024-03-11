Какие знаки зодиака ждет потеря в марте: что произойдет

Обычно от начала весны люди ждут только самых приятных перемен и волнующих сюрпризов от судьбы. Однако, к сожалению, для представителей некоторых знаков зодиака этот период станет временем серьезных испытаниях. Так, некоторым придется столкнуться с серьезной потерей.
Близнецы
Март для представителей этого зодиакального круга может быть ознаменован окончательным разрывом с человеком, который раньше казался очень близким. В первое время такая потеря может сильно расстроить Близнецов, однако переживать не стоит. На самом деле, этот человек только пользовался вашей добротой и расположением.
Рак
Раки могут оказаться не у дел в финансовой сфере. Потеря одного из источников дохода обещает сильно огорчить представителей этого знака зодиака. Такие мартовские испытания придется переживать самостоятельно. Вряд ли у кого-то из окружающих будет возможность помочь.
Стрелец
Стрельцам следует быть максимально аккуратными в марте. Судьба готовит для них серьезное испытание. Козни людей, которые желают испортить их жизнь, могут привести к плачевным последствиям. Стрельцам в марте грозит потеря репутации, это произойдет из-за предательства близкого человека. Будьте начеку и не болтайте лишнего.
К слову, ранее стало известно
, каких знаков зодиака в марте ждут проблемы со здоровьем.