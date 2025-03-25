Малышева расплакалась на шоу из-за истории гостьи

Елена Малышева устроила истерику на публике
Елена Малышева. Кадр: YouTube
Звезда не смогла сдержать эмоции

На съемках очередного выпуска программы "Жить здорово!" на Первом канале развернулась настоящая драма, которую не выдержали даже ведущие. Елена Малышева, известная своей выдержкой и строгостью, растрогалась до слез – эмоции захлестнули звезду прямо в студии.

Поводом для бурной реакции стала история участницы рубрики "Труба правды". Женщина рассказала о непростой ситуации в семье: ее беременная дочь ожидает ребенка с синдромом Дауна. По словам героини, она пыталась убедить дочь отказаться от малыша, но та не смогла пойти на такой шаг. Зрители замерли, а ведущие, едва сдерживая слезы, слушали откровения.

К разговору подключилась актриса Эвелина Бледанс, которая сама воспитывает сына с особенностями. Ее слова изменили все: гостья программы вышла из "трубы" и заявила, что все осознала и примет будущего внука.

В этот момент Малышева не смогла справиться с эмоциями – слезы наворачивались у нее на глазах. Этот выпуск стал одним из самых эмоциональных за все время эфиров.

К слову, недавно на Малышеву подали в суд.

Источник: Шоу "Жить здорово!" ✓ Надежный источник
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