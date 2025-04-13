Появились слухи о разводе Джастина Тимберлейка с женой

Появились слухи о разводе Джастина Тимберлейка с женой
Джастин Тимберлейк. Фото: Gage Skidmore from Peoria / wikimedia.org
Актрисе надоело подтирать сопли проблемному мужу

Певец Джастин Тимберлейк переживает трудный период в жизни. Его гастрольный тур с новым альбомом вызвал критику публики – люди недовольны, что артист исполняет на концертах никому неизвестные песни. Вдобавок его супруга Джессика Бил оставила его без поддержки и, вероятно, готовится подать на развод.

"Он подавлен и ненавидит жизнь, что видно по его грустному и жалкому взгляду, и, похоже, это связано с разводом с Джессикой", – сообщил источник.

Артист надеялся, что жена сможет поехать с ним на гастроли, чтобы поддержать. Однако актриса отказалась. Вместо этого она отправилась сниматься в новом фильме в Европе и развлекаться там с коллегами. Источники говорят, что Бил не захотела играть роль няньки и постоянно подтирать сопли своему супругу, слушая его нытье.

Сейчас, по слухам, Джессика и Джастин живут раздельно и не могут справиться с проблемами, которые имеются в браке. Поэтому существует высокая вероятность, что этот союз совсем скоро закончится разводом.

Источник: RadarOnline

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