Анна Заворотнюк рассказала о подарке для покойной матери

Девушка увидела особый знак в своем материнстве

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, в начале апреля впервые стала матерью. Модель родила мальчика, которого назвали Марсель. Фамилию ребенок получил от своего отца, бизнесмена Тимура Исмаилова. В соцсетях она рассказала, что появление малыша на свет стало подарком для ее покойной матери.

Анна напомнила, что 3 апреля знаменитой актрисе могло исполниться 54 года. При этом Марсель появился прямо накануне дня рождения Заворотнюк – 2 апреля. В этом девушка видит знак свыше.

"Царствие небесное, теперь она его ангел-хранитель", – написала дочь артистки.

Сейчас, по словам Анны, материнство открыло в ней ранее неизвестные чувства. Она стала лучше ощущать свое женское начало, а любовь к мужу переросла в более зрелую.