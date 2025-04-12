Стас Михайлов рассказал, по сколько часов спит

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Любимец миллионов российских женщин Стас Михайлов рассказал, что из-за напряженного гастрольного графика порой вынужден спать всего по два часа в сутки. По словам знаменитости, плотный рабочий режим не всегда оставляет время на полноценный отдых, и это сказывается на самочувствии.
Он привел в пример недавнюю ситуацию, когда на юбилей друга ему пришлось прийти, практически не отдохнув, поскольку он только что вернулся из гастролей по Сибири. В тот день артист успел поспать лишь пару часов.
Популярный исполнитель отметил, что такой ритм жизни – осознанный выбор, но он не скрывает, что организм реагирует на недосып. По его мнению, здоровому человеку необходимо не менее восьми часов сна, и он чувствует, насколько дефицит отдыха влияет на общее состояние. Но деваться некуда, публика ждет новых выступлений.
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