Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

Артист сильно удивил публику

Популярный шоумен Прохор Шаляпин заявил, что у него якобы были встречи с существами внеземного происхождения. По словам знаменитости, он не раз замечал присутствие пришельцев, но установить с ними полноценный контакт ему так и не удалось.

Однажды, как утверждает артист, случилось нечто по-настоящему странное: неизвестные существа будто бы попытались его похитить, но что-то им помешало. Он отметил, что в этот момент испытал ощущение полной неподвижности – тело как будто онемело, как при сонном параличе, а говорить он не мог.

Артист признался, что начал лучше понимать коллег, которые рассказывали о подобных историях, например, Катю Лель. Он не смог точно определить, как выглядели эти существа, но чувствовал от них невероятно мощную энергию, которая буквально парализовала его.

Певец также предположил, что его внешность и талант могли привлечь внимание инопланетян. Возможно, добавил он, они хотели забрать его к себе, чтобы и на их планете появилась "яркая звезда".