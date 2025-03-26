Знакомые рассказали о состоянии Киркорова после похорон отца

Артист был сильно привязан к родителю

Неделю назад в столице простились с Бедросом Киркоровым – артист ушел из жизни в 92 года. Последние несколько лет его состояние здоровья оставляло желать лучшего, и в итоге сердце знаменитости не выдержало.

Для Филиппа Киркорова потеря отца стала большим потрясением. В последние годы он жил с родителем под одной крышей и сильно переживал за его состояние. Артист даже стал реже выезжать за границу, опасаясь, что может не успеть вернуться домой в случае трагедии.

Сейчас, по словам бывшей домработницы, Киркоров до сих пор не может прийти в себя из-за смерти Бедроса. Он был сильно привязан к родному отцу.

"Филипп испытывает серьезные душевные переживания. Для него смерть отца – огромная утрата. Сначала не стало любимой мамы, теперь ушел папа. Филипп у Бедроса был любимым сыном", – поделилась она.

На похоронах отца Киркорова, которые прошли 18 марта, собрались все известные российские артисты, в том числе представители властных структур. К примеру, проститься с известным исполнителем пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.