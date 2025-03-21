Валерия, Лепс и Захарова: звезды рыдают у гроба Киркорова

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего – такое же статусное и престижное. Тут покоятся модельер Валентин Юдашкин, певица Юлия Началова, телеведущая Светлана Моргунова, актер Николай Караченцов и многие другие знаменитости. Тут же упокоится и отец Филиппа Киркорова.
Простится с ним пришли модельер Игорь Гуляев, продюсеры Сергей Горох и Татьяна Тур, диджей Катя Гусева, директор цирка Гия Эрадзе, певцы Григорий Лепс, Игорь Наджиев, Влад Топалов и Валерия, представитель МИД Мария Захарова.
Прилетели из Дубая и внуки покойного – Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Но представитель певца просил журналистов их не тревожить, не снимать и не брать комментарии.
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста Красногорского городского округа Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений после длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором.
Киев наращивает агрессию