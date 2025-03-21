Валерия, Лепс и Захарова: звезды рыдают у гроба Киркорова

На Троекуровском кладбище столицы начинается церемония прощания с Народный артистом России Бедросом Киркоровым. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на гражданской панихиде.

Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего – такое же статусное и престижное. Тут покоятся модельер Валентин Юдашкин, певица Юлия Началова, телеведущая Светлана Моргунова, актер Николай Караченцов и многие другие знаменитости. Тут же упокоится и отец Филиппа Киркорова.

Простится с ним пришли модельер Игорь Гуляев, продюсеры Сергей Горох и Татьяна Тур, диджей Катя Гусева, директор цирка Гия Эрадзе, певцы Григорий Лепс, Игорь Наджиев, Влад Топалов и Валерия, представитель МИД Мария Захарова.

Прилетели из Дубая и внуки покойного – Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Но представитель певца просил журналистов их не тревожить, не снимать и не брать комментарии.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста Красногорского городского округа Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений после длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором.