Ольга Прокофьева объяснила необходимость манипулировать в отношениях

Артистка поделилась интересными наблюдениями

Популярная российская артистка Ольга Прокофьева, известная по роли в нашумевшем в свое время телепроекте "Моя прекрасная няня", поделилась своим мнением о манипуляциях в отношениях. В недавней беседе с журналистами она отметила, что в некоторых случаях это неотъемлемая часть тесного общения между людьми.

По словам артистки, манипуляции можно рассматривать как форму компромисса. Она подчеркнула, что иногда они необходимы для достижения гармонии и понимания в отношениях.

"Манипуляции – это те же компромиссы для меня", – объявила знаменитость.

Прокофьева, которой сейчас 61 год, давно известна зрителям не только по телевизионным ролям, но и по работе в театре имени Маяковского. Ее мнение о взаимоотношениях между мужчинами женщинами вызвало бурной интерес, так как актриса часто воплощает на сцене образы ярких и харизматичных героинь, умеющих влиять на окружающих.

К слову, ранее стало известно о судебных разбирательствах в отношении Елены Малышевой.