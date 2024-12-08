Семенович рассказала о нелюбимом спиртном напитке

Семенович раскрыла нелюбимый алкогольный напиток
Анна Семенович. Фото: соцсети
Выбор певицы многих удивил

Анна Семенович, популярная певица и телеведущая, рассказала, что у нее есть алкогольный напиток, который она терпеть не может. По словам 44-летней исполнительницы, она совершенно не любит шампанское и никогда его не пьет.

При этом звездная исполнительница призналась, что предпочитает вино, отметив, что этот напиток ей действительно по душе. Она добавила, что из крепких напитков может выбрать коньяк, однако старается употреблять алкоголь нечасто. По словам звезды, такая аскеза связана с плотным рабочим графиком, который требует от нее больших энергетических затрат.

Любимица публики подчеркнула, что для нее важно сохранять силы и не допускать, чтобы алкоголь негативно влиял на творческую продуктивность. Этот подход помогает ей справляться с насыщенным расписанием и поддерживать активный образ жизни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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