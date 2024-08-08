Парапсихолог заявила о предстоящем разводе Глюкозы

Объявлено о предстоящем разводе Глюкозы
Глюкоза. Фото: АГН "Москва"
В отношениях супругов возникли проблемы

В жизни Глюкозы настал непростой период. Помимо нападок Фадеева и его желания запретить ей петь его композиции и использовать псевдоним, она столкнулась с потерей бабушки. Родственница была ей невероятно близка, поэтому ее смерть далась певице нелегко. На этой почве у звезды начались другие проблемы, которые публика увидела во всей красе на выступлении в Красноярске.

Поговаривают, что друзья нашли для Глюкозы рехаб, а артистка без вопросов согласилась на лечение. Не исключено, что избавлять ее от пагубных пристрастий будут в том же заведении, где поставили на ноги МакSим. Однако, как говорит парапсихолог Ведаслава, это не последние трудности в жизни знаменитости.

По словам специалиста, брак Натальи тоже трещит по швам. Последние 18 лет она находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и ростят двоих дочерей. 

"В этой семье сейчас есть конфликты и дело даже идет к разводу", – говорит она.

При этом парапсихолог не исключает, что супруги еще смогут помириться и наладить отношения. Но если дело все же дойдет до бракоразводного процесса, то громких разбирательств, как у Алсу и Абрамова, не будет.

Источник: ProZvezd
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