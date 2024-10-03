Стало известно о самой маленькой жертве Пи Дидди

Стало известно о самой маленькой жертве Пи Дидди
Пи Дидди. Фото: Shamsuddin Muhammad from Fort Hood / wikimedia.org
Артист много лет насиловал и эксплуатировал детей и взрослых

Продюсер Пи Дидди обвиняется в жестоких преступлениях с участием детей. С каждым днем появляется все больше ужасающих подробностей действий рэпера, которые скрывались годами. Всего в иске против него на данный момент принимает участие порядка 120 человек, хотя следователи утверждают, что получили более трех тысяч обращений.

Сообщается, что насилию и эксплуатации подвергались более сотни людей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Среди них как мужчины, так и женщины. 

Предполагаемые жертвы изначально надеялись на помощь Пи Дидди в музыкальном продвижении – они хотели стать знаменитыми. Однако вместо этого продюсер использовал их ради своих утех. Артист подмешивал в напитки детей наркотики и "пускал их по кругу". Среди людей, которые участвовали в этом шоу, есть знаменитые и влиятельные люди.

Самой маленькой жертвой продюсера стал 9-летний мальчик, который проходил прослушивание для лейбла Bad Boy Records. Его изнасиловал не только Комбс, но и другие люди. Также он принуждал к сексу 15-летнего мальчика.

Прокуроры утверждают, что артист руководил сложной схемой, которая требовала, чтобы несколько человек не только знали о его деятельности, но и были вовлечены в вербовку жертв, подготовку гостиничных номеров с детским маслом, наркотиками, дополнительным постельным бельем и уборкой после этого. Неясно, будут ли выдвинуты новые обвинения, но прокуроры заявили, что расследование продолжается.

Источник: Los Angeles Times

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