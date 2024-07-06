Продюсер раскрыл детали выступления Леонтьева на корпоративе в России

Появились подробности выступления Леонтьева в России
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Знаменитость получил за это несколько миллионов рублей

Валерий Леонтьев впервые за пару лет выступил на частном корпоративе в России. До этого 75-летний певец объявлял, что уходит на пенсию. Поговаривают, что за представление ему заплатили 12 млн рублей.

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что изначально Леонтьев не отказывался от выступлений в России – он попросту не захотел больше ездить по изнуряющим гастролям, а частные мероприятия сюда не попадают. Да и в этот раз вряд ли артист согласился на корпоратив так легко.

"Наверняка, его уговаривали. Это обычное дело. Он видимо чувствует, что ему уже не под силу сделать хорошую программу", – говорит Павел.

Заказчику, считает Рудченко, было важно само присутствие Леонтьева на мероприятии, поскольку артист довольно статусный. А как он будет петь – дело второе. И певец наверняка может на время отказаться от своей спокойной пенсии, чтобы заработать огромную сумму денег. 

На фоне шумихи из-за выступления Валерия Леонтьева в России артисту пришлось даже сделать заявление о своем гражданстве. Он рассказал, что у него есть только один паспорт, и не американский.

Источник: The Voice
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