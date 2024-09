Майли Сайрус грозит суд из-за знаменитого хита

Артистке хотят запретить исполнять песню

На певицу Майли Сайрус подали в суд. Ее обвиняют в плагиате песни Flowers – сторона обвинения утверждает, что многое было скопировано с хита Бруно Марса When I Was Your Man.

Между композициями нашли слишком много сходств – в гармонии, мелодии и в особенности припеве. Песня Сайрус копирует некоторые аккорды, а также последовательность слов.

Ранее артистка получила премию "Грэмми" за Flowers, достигла вершин многих чартов и стала невероятно популярной в Сети. Однако в иске указывается, что если бы не песня Марса, то такого успеха у нее не было бы.

Сейчас правообладатели хотят запретить Майли исполнять ее песню, а также распространять на различных платформах. Однако Бруно Марс не проходит истцом по делу.

Известно, что Сайрус написала песню в качестве отсылки к композиции певца, поскольку ее ей исполнял бывший супруг на свадьбе. Таким образом она высмеяла рассторжение их отношений.