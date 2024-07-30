Харламов назначен креативным продюсером Comedy Club

Теперь он не просто выступающий на сцене артист

Телеканал ТНТ задумал перезапустить один из своих самых популярных проектов Comedy Club. Для этого в состав креативных продюсеров взяли дополнительного человека – давнего участника шоу Гарика Харламова.

Теперь комик будет заниматься творческой подготовкой выпусков, организовывать работу сценаристов, контролировать написание номеров и их повестку. При этом он не отказывается от своей сценической деятельности, а должность креативного продюсера получит в дополнение к ведущему и актеру номеров.

"Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход", – рассказал Харламов.

Канделаки, которая является директором ТНТ, отметила, что назначение Харламова на новую должность является абсолютно логичным шагом для развития его карьеры.

Напомним, Гарик Харламов работает в шоу с 2005 года. На какое-то время он уходил из проекта, но спустя время вернулся назад, поскольку не нашел себя в чем-то другом.

Ранее стало известно, что артист решил жениться в третий раз. Своей возлюбленной он купил дорогое кольцо, которое стоит около 5 млн рублей.