Наташу Королеву возмутило поведение журналистов после свадьбы сына

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Певицы Наташа Королева вышла на связь в соцсетях, устроив гневную тираду журналистам, недавно наведавшихся в дом родителей ее невестки. Знаменитость считает, что поведение сотрудников СМИ перешло все границы.
По словам певицы, пресса ворвалась в квартиру матери и отца Мелиссы под вымышленным предлогом и начала выводить их на откровенные разговоры, снимая на скрытые камеры.
"Ребята, вы че, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Зачем вы это делаете? Вы из первых уст получили всю информацию, вам все рассказали. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к публичному вниманию?" – возмутилась звезда.
Королева намекнула, что приехали к родителям невестки именно телевизионщики, которым нужно делать свои "гавняные, желтые программы".
Также с заявлением по поводу инцидента выступила и Мелисса, которая попросила оставить членов ее семьи в покое. Она напомнила, что ее отец токарь, а мать простая домохозяйка. Поэтому общение с журналистами и публичность для них настоящий стресс.
"Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток-шоу!!!" – говорит девушка.
Невестка артистки отметила, что не так давно ее бабушка вышла из больницы, а ворвавшиеся в квартиру сотрудники СМИ доставили ей массу неприятностей.
Ранее стало известно, что Мелисса нашла новую работу – теперь она работает в ТЦ парикмахером.
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