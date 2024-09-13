Наташу Королеву возмутило поведение журналистов после свадьбы сына

"Вы больные?": Королева закатила скандал журналистам
Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Артистка попросила не беспокоить ее новых родственников

Певицы Наташа Королева вышла на связь в соцсетях, устроив гневную тираду журналистам, недавно наведавшихся в дом родителей ее невестки. Знаменитость считает, что поведение сотрудников СМИ перешло все границы.

По словам певицы, пресса ворвалась в квартиру матери и отца Мелиссы под вымышленным предлогом и начала выводить их на откровенные разговоры, снимая на скрытые камеры. 

"Ребята, вы че, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Зачем вы это делаете? Вы из первых уст получили всю информацию, вам все рассказали. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к публичному вниманию?" – возмутилась звезда.

Королева намекнула, что приехали к родителям невестки именно телевизионщики, которым нужно делать свои "гавняные, желтые программы".

Также с заявлением по поводу инцидента выступила и Мелисса, которая попросила оставить членов ее семьи в покое. Она напомнила, что ее отец токарь, а мать простая домохозяйка. Поэтому общение с журналистами и публичность для них настоящий стресс.

"Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток-шоу!!!" – говорит девушка.

Невестка артистки отметила, что не так давно ее бабушка вышла из больницы, а ворвавшиеся в квартиру сотрудники СМИ доставили ей массу неприятностей.

Ранее стало известно, что Мелисса нашла новую работу – теперь она работает в ТЦ парикмахером.

Источник: соцсети
По теме

"Мы же не дураки": Зеленский послал сигнал Путину во время интервью

Лидер неожиданно перешел на русский язык

"Собираемся убить": в США сделали жуткое заявление о ВСУ

Незалежным не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей