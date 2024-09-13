Наташу Королеву возмутило поведение журналистов после свадьбы сына

Артистка попросила не беспокоить ее новых родственников

Певицы Наташа Королева вышла на связь в соцсетях, устроив гневную тираду журналистам, недавно наведавшихся в дом родителей ее невестки. Знаменитость считает, что поведение сотрудников СМИ перешло все границы.

По словам певицы, пресса ворвалась в квартиру матери и отца Мелиссы под вымышленным предлогом и начала выводить их на откровенные разговоры, снимая на скрытые камеры.

"Ребята, вы че, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Зачем вы это делаете? Вы из первых уст получили всю информацию, вам все рассказали. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к публичному вниманию?" – возмутилась звезда.

Королева намекнула, что приехали к родителям невестки именно телевизионщики, которым нужно делать свои "гавняные, желтые программы".

Также с заявлением по поводу инцидента выступила и Мелисса, которая попросила оставить членов ее семьи в покое. Она напомнила, что ее отец токарь, а мать простая домохозяйка. Поэтому общение с журналистами и публичность для них настоящий стресс.

"Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток-шоу!!!" – говорит девушка.

Невестка артистки отметила, что не так давно ее бабушка вышла из больницы, а ворвавшиеся в квартиру сотрудники СМИ доставили ей массу неприятностей.

Ранее стало известно, что Мелисса нашла новую работу – теперь она работает в ТЦ парикмахером.