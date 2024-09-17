Нагиев травмировался во время спектакля: последние новости

Страдает от жутких болей: что случилось с Нагиевым
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость отказался от госпитализации

Дмитрий Нагиев повредил ногу, когда делал кувырок на своем спектакле "Кыся". Новость сообщила директор артиста в соцсетях.

По ее словам, 57-летнего актера хотели срочно госпитализировать врачи из-за полученной травмы, однако он от этого отказался и доиграл первый акт. Скорая помощь сделала ему обезболивающий укол, чтобы Нагиев смог выступать перед народом до конца.

"Это принципиальная позиция – не может подводить, люди пришли на спектакль. Это был его личный выбор", – заявила директор.

Тем не менее, после окончания представления Дмитрий все же уехал в больницу на обследование. По предварительной информации, из-за полученной травмы ближайшие выступления с его участием отменять не стали. Пока он продолжит работать в прежнем режиме.

Представитель Нагиева указала, что артист является примером настоящей мужественности, поскольку, несмотря на зверскую боль, не стал предавать своего зрителя и доиграл спектакль до конца.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев не пришел на похороны Александра Маслякова.

Источник: соцсети

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