Власти раскрыли суть антироссийской деятельности Земфиры*

Власти раскрыли суть антироссийской деятельности Земфиры*
Земфира*. Кадр: YouTube
Беглянку строго наказали

Министерство юстиции нашей страны раскрыло суть антироссийской деятельности звездной исполнительницы Земфиры*, в результате чего она была внесена в черный список иностранных агентов. Согласно судебным документам, артистка занимается политической деятельностью, направленной против родного государства.

Как указано в материалах дела, деятельность звезды выражалась в размещении на ее YouTube-канале и в социальных сетях заявлений, поддерживающих Украину, а также в критике нашей страны в связи с проведением операции на территории соседнего государства. Эти высказывания были восприняты как подрывные действия, направленные на дискредитацию российских властей и их политики.

По мнению Минюста, такие публичные заявления и действия певицы соответствуют критериям, установленным для присвоения статуса иностранного агента. Включение в этот реестр подразумевает особый контроль за деятельностью Земфиры* и ее обязательства по раскрытию источников финансирования.

К слову, ранее Земфира* опозорилась на концерте в Грузии.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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