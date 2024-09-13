Владимир Познер высказался о возвращении на Первый канал

Ждет решения Эрнста: объявлено о возвращении Познера на Первый канал
Владимир Познер. Фото: АГН "Москва"
Ведущий уже представил свою новую работу

Последние 2,5 года Владимир Познер не появляется на Первом канале со своими интервью, которые выходили еженедельно. Такое решение он принял в одностороннем порядке, без указки со стороны руководства. И несмотря на то, что работы у него в последнее время поубавилось, без дела журналист не сидел.

В недавнем интервью он заявил, что занимается написанием своей книги, в которой размышляет о различных серьезных темах. Также ему доставляют удовольствия путешествия и выступления перед публикой в различных странах, где компанию ему составляет друг Иван Ургант.

Не так давно Познер был занят съемками нового фильма о национальных особенностях Турции, который уже был полностью смонтирован и представлен на суд гендиректора Первого канала. Если он решит утвердительно, то журналист снова появится в эфире впервые за 2,5 года.

О своем возвращени на канал на постоянной основе он говорит сдержанно.

"Мне очень хотелось бы [вернуться к еженедельным съемкам], но так сложилось", – приводит его слова женский журнал "Клео.ру"

По словам Познера, за эти 2,5 года молчания его неоднократно пытались вывести на публичный разговор о политике. Журналиста просили высказать свое мнение о российском руководстве, однако он делать этого не намерен.

Ранее Владимир Познер рассказал о своей реакции на смерть известного друга-телеведущего.

Источник: YouTube
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