Лорак рассказала, как держит фигуру в стройности

"Приседаю ежедневно": Лорак раскрыла секрет стройности
Ани Лорак. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость подходит к вопросу комплексно

Ани Лорак утверждает, что ей приходится много работать ради поддержания физической стройности. К природной худобе она не склонна, поэтому артистка много занимается спортом и контролирует свое питание. О своих секретах поддержания фигуры певица рассказала в беседе с женским журналом "Клео.ру".

По словам знаменитости, каждый день она выделяет хотя бы 30 минут на занятия фитнесом. Программу ей составляет персональный тренер. От походов в спортзал Лорак давно отказалась, поскольку считает, что можно эффективно работать над своей формой и в домашних условиях.

"Приседаю по 60 раз ежедневно. К тому же для хорошей фигуры важна любовь – и мальчикам, и девочкам", – заявила певица.

Также Ани старается почаще уделять время медитации и йоге, которые помогают поддерживать силу духа. Она не ест на ночь и умеренно питатся в течение дня.

Ранее Ани Лорак прокомментировала слухи о тайной свадьбе со своим возлюбленным.

Источник: Клео.ру
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