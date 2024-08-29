Лорак рассказала, как держит фигуру в стройности

Знаменитость подходит к вопросу комплексно

Ани Лорак утверждает, что ей приходится много работать ради поддержания физической стройности. К природной худобе она не склонна, поэтому артистка много занимается спортом и контролирует свое питание. О своих секретах поддержания фигуры певица рассказала в беседе с женским журналом "Клео.ру".

По словам знаменитости, каждый день она выделяет хотя бы 30 минут на занятия фитнесом. Программу ей составляет персональный тренер. От походов в спортзал Лорак давно отказалась, поскольку считает, что можно эффективно работать над своей формой и в домашних условиях.

"Приседаю по 60 раз ежедневно. К тому же для хорошей фигуры важна любовь – и мальчикам, и девочкам", – заявила певица.



Также Ани старается почаще уделять время медитации и йоге, которые помогают поддерживать силу духа. Она не ест на ночь и умеренно питатся в течение дня.

Ранее Ани Лорак прокомментировала слухи о тайной свадьбе со своим возлюбленным.