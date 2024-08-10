Ани Лорак опровергла слухи от тайной свадьбе

Ани Лорак ответила на слухи от тайной свадьбе
Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Певица решила быть откровенной

Личная жизнь знаменитостей всегда вызывает особый интерес у публики. Громкие разводы, тайные свадьбы и скандальные разрывы – все это зачастую интересует людей даже больше, чем непосредственно творчество их кумиров. Так, недавно в прессе начали распространяться слухи от тайной свадьбе популярной в нашей стране певицы Ани Лорак.

Знаменитость уже достаточно давно встречается с привлекательным испанским мачо. Девушка по уши влюблена в инструктора по йоге Исаака Виджраку. Некоторые фанаты убеждены, что певица уже связала себя узами брака с горячим мужчиной.

Дошло до того, что артистке пришлось лично прокомментировать ситуацию. Лорак подчеркнула, что очень счастлива со своим избранником, однако пока они не расписались.

Напомним, Ани Лорак познакомилась с испанцем во время отдыха на Ибице. Между влюбленными сразу проскочила искра, так что они не стесняются демонстрировать свою страсть и на публике.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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