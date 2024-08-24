Лопес отказалась возвращать Аффлеку обручальное кольцо за 10 миллионов долларов

Лопес отказалась возвращать Аффлеку дорогущее обручальное кольцо
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети
Артисты официально разводятся

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла решение не возвращать Бену Аффлеку обручальное кольцо стоимостью 10 миллионов долларов после скандального краха их семейной лодки. Об этом сообщают западные медиа, ссылаясь на близкие к звездной паре источники.

Кольцо, украшенное редким бриллиантом, стало символом их возобновленного романа, который стал одной из самых обсуждаемых историй в мире шоу-бизнеса. По информации инсайдеров, Лопес приняла решение сохранить кольцо как напоминание о прекрасном прошлом, несмотря на текущие проблемы в отношениях с актером.

Поклонники звездной пары продолжают следить за развитием их истории, недавно актриса подала официальное заявление на развод.

Источник: In Touch Weekly ✓ Надежный источник

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