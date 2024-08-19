Лопес оставила Аффлеку откровенное послание в день его рождения

Лопес оставила Аффлеку откровенное послание в день его рождения
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Кадр: YouTube.com
За разрывом пары наблюдает весь мир

Еще совсем недавно публика радовалась за популярных голливудских артистов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – спустя несколько десятилетий пара воссоединилась, сыграла свадьбу, будто наяву воплотив сюжет трогательной мелодрамы. Однако счастье длилось недолго, влюбленные расстались.

15 августа Бен отметил свой 52-й день рождения. Дженнифер даже не стала публично поздравлять пока еще мужа с важным событием. Однако, как заметили зарубежные журналисты, знаменитость отправила бывшему откровенное послание в соцсети.

Артистка разместила на своей страничке горячие фотографии с собственного 55-летия. Красотка предстала в ярком образе, как бы намекнув бывшему, что он потерял прелестную женщину.

"На снимках певица предстала в сексуальном платье, подчеркивающем ее подтянутые ноги. Она словно сделала послание Бену, напомнив ему, что он потерял", – пишут в зарубежной прессе.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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