Лопес оставила Аффлеку откровенное послание в день его рождения

За разрывом пары наблюдает весь мир

Еще совсем недавно публика радовалась за популярных голливудских артистов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – спустя несколько десятилетий пара воссоединилась, сыграла свадьбу, будто наяву воплотив сюжет трогательной мелодрамы. Однако счастье длилось недолго, влюбленные расстались.



15 августа Бен отметил свой 52-й день рождения. Дженнифер даже не стала публично поздравлять пока еще мужа с важным событием. Однако, как заметили зарубежные журналисты, знаменитость отправила бывшему откровенное послание в соцсети.

Артистка разместила на своей страничке горячие фотографии с собственного 55-летия. Красотка предстала в ярком образе, как бы намекнув бывшему, что он потерял прелестную женщину.

"На снимках певица предстала в сексуальном платье, подчеркивающем ее подтянутые ноги. Она словно сделала послание Бену, напомнив ему, что он потерял", – пишут в зарубежной прессе.