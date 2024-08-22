Мать Бони подала в суд на пластического хирурга после неудачной операции

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Мать известной модели и блогера Виктории Бони, Галина, приняла решение подать исковое заявление против доктора Максима Иванчука после неудачных хирургических манипуляций, которые оставили ей серьезные косметические и медицинские последствия.
В информационном пространстве появились сведения, согласно которым родительница звезды решила поколдовать над своей внешностью в одной из клиник в ОАЭ, где ей провели ряд омолаживающих операций.
Однако вместо ожидаемого результата женщина столкнулась с осложнениями: на ее лице остались глубокие рытвины, пошел некроз тканей, и она потеряла способность двигать шеей. Юристы считают, что хирург нанес несчастной женщине серьезный ущерб, который оценили в 195 миллионов рублей. Теперь в деле будет разбираться суд.
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